Australiërs gered van overstromingen, meer zware regenval verwacht

Het oosten van Australië kampt de afgelopen tijd met flink wat stormen, overstromingen en kreeg zelfs te maken met een orkaan, terwijl er juist werd gerekend op droogte en bosbranden door weerfenomeen El Niño.

Om de paar jaar leidt dit natuurverschijnsel - dat ontstaat als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld - wereldwijd tot recordtemperaturen en extreem weer. In Australië betekent dit in de praktijk vaak een warme, droge zomer.

In deze explainer van NOS op 3 leggen we uit hoe El Niño ontstaat: