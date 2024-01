Zeilsters Bouwmeester en Jonker richting top op WK in strijd om olympisch ticket

Maxime Jonker en Marit Bouwmeester hebben in Argentinië goede zaken gedaan op de derde zeildag van het WK in de ILCA6-klasse. Jonker neemt in de tussenstand na vijf races de vierde plaats in en Bouwmeester steeg naar de achtste stek.

In Mar del Plata zeilen de iets meer dan honderd deelnemers in twee groepen. Viervoudig wereldkampioene Bouwmeester was in haar eerste race van de dag de snelste, terwijl Jonker in haar groep derde werd. De geplande tweede race blies de wedstrijdleiding af vanwege onweersdreiging.

Mirthe Akkerman en Roos Wind staan met een respectievelijk 20ste en 42ste plaats ook in de bovenste helft van het klassement, dat wordt aangevoerd door de Deense Anne-Marie Rindom.

Eén olympisch ticket

De Nederlandse zeilsters strijden niet alleen voor een goede klassering op het WK, maar ook het enige voor ons land beschikbare olympische ticket in de ILCA6-klasse staat op het spel. De scores van dit WK en die van het vorige van afgelopen augustus in Scheveningen tellen daarvoor mee. Bouwmeester werd op het vorige WK vierde, Jonker en Akkerman behaalden toen geen punten.

Het WK, dat in principe tien races en een medalrace telt, duurt tot en met 10 januari.