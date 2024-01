Barcelona en De Jong met de schrik vrij tegen vierdeklasser in Spaanse beker

Het was geen kopie van Hercules tegen Ajax , maar het grote Barcelona had het lastig in Barbastro in de Noord-Spaanse regio Aragón. Met een temperatuur van enkele graden boven nul en voor zo'n 5.000 toeschouwers in een volgepakt stadion duurde het zeventien minuten voordat de thuisclub bezweek onder de Catalaanse druk.

Met een magere 3-2 overwinning bij UD Barbastro, nummer negen in een van de divisies op het vierde Spaanse niveau, heeft FC Barcelona zich geplaatst voor de achtste finales van de Copa del Rey.

De thuisploeg rook bloed en kreeg tot vlak voor tijd kansen op de gelijkmaker. Via late strafschoppen van invaller Robert Lewandowski en Marc Prat van Barbastro eindigde het duel in 2-3 en kwam Barcelona met de schrik vrij.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Barbastro gaf niet op en kwam terug. Barça bleek kwetsbaar bij corners en na een kopbal van Jaime uit een hoekschop maakte De Mesa in de 59ste minuut de aansluitingstreffer.

Schreuder en Medunjanin na verlenging ten onder

Eerder op zondag was het door Dick Schreuder gecoachte CD Castellón, koploper in een van de twee derde divisies in Spanje, dicht bij een stunt tegen Osasuna, nummer twaalf van La Liga en vorig jaar verliezend finalist tegen Real Madrid.

Met de 38-jarige Nederlandse Bosniër Haris Medunjanin in de basis en Gervane Kastaneer als invaller dwong Castellón in het eigen - met zo'n 15.000 toeschouwers uitverkochte - Nou Estadi Castalia een verlenging af. Daarin maakte José Arnáiz in de 108ste minuut het winnende doelpunt voor Osasuna: 0-1.