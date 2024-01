Waterpolomannen nemen revanche met ruime EK-zege op Slowakije

De Nederlandse waterpoloërs hebben op het EK in Kroatië de teleurstellende nederlaag tegen Roemenië in het openingsduel enigszins weg weten te spoelen. In de tweede groepswedstrijd in divisie 2 werd Slowakije met 17-6 geklopt. Een overwinning op Slovenië in het afsluitende groepsduel brengt Oranje in de tussenronde, waarin het voor een plaats in de kwartfinales moet zien af te rekenen met de nummer drie uit een poule in divisie 1. Een plaats bij de laatste acht is noodzakelijk om in de race te blijven voor deelname aan de Olympische Spelen later dit jaar in Parijs.

Route naar de Spelen Voor de Nederlandse waterpoloërs geldt dat zij op het EK in Kroatië bij de eerste acht moeten eindigen. Lukt dat, dan plaatst de ploeg zich voor het WK waterpolo in Doha. Dat vindt plaats in februari 2024. Op dat WK zullen de laatste vier tickets voor de Olympische Spelen in Parijs worden verdeeld.

Nadat doelman Joran Westerveld zich al enkele keren had laten gelden met een redding, opende de 19-jarige Lars ten Broek de score voor Nederland, niet veel later gevolgd door de 2-0 van Mart van der Weijden, die tegen Roemenië niet in actie was gekomen. Mede dankzij twee goals met een man meer in het water sloot Oranje het eerste kwart af met een afgetekende 5-1 voorsprong. Efficiënter Nederland liep ondanks een gemiste strafworp van Van der Weijden uit naar 8-1, waarna de Slowaken met drie treffers op rij het gaatje ietsje verkleinden. Na een rode kaart voor Adam Furman wegens schoppen vlak voor de pauze schoot Flemming Kastrop de 9-4 binnen. Nederland maakte vooral het verschil in de afronding, want qua aantal schoten op het doel ontliepen beide ploegen elkaar nauwelijks. Het efficiëntere Oranje liep stilaan steeds verder weg bij Slowakije, dat het EK was begonnen met een 11-7 overwinning op Slovenië. De Nederlandse productie stokte uiteindelijk bij zeventien doelpunten, waarvan topscorer Ten Broek er vier voor zijn rekening nam en Van der Weijden en Jesse Koopman ieder drie stuks.