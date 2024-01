Vorst en weinig neerslag verwacht, schaatsen kan vooral op opgespoten banen

De komende dagen is het koud en valt er vrijwel geen neerslag. Hierdoor kan er op veel opgespoten natuurijsbanen geschaatst worden, maar schaatsen op 'echt' natuurijs zit er waarschijnlijk op veel plekken niet in. Tot en met woensdag is er sprake van lichte tot matige vorst. "In de voorafgaande periode heeft kou zich opgehoopt", zegt weerman Marco Verhoef. "Je ziet nu dat er in het noorden van Europa een reservoir met kou zit. En door de wind komt dat deels onze kant op." Hij doelt onder meer op de ijzige temperaturen in Zweden. Daar werden op sommige plekken vorige week temperaturen gemeten onder de -40 graden Celsius. IJsclubs maken zich klaar In Nederland blijft de kou beperkt tot lichte of matige vorst, maar vanwege de forse wind is de gevoelstemperatuur een aantal graden lager. Veel ijsclubs maken zich op voor het openen van opgespoten natuurijsbanen, zoals de IJsclub 's-Gravendeel in Zuid-Holland en de Doornsche IJsclub in de provincie Utrecht. In Doorn hebben ze de ambitie om om 08.00 uur de baan openen. Om voorbereid op het natuurijs te verschijnen gaan veel mensen nog even langs bij de schaatswinkel:

