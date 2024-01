Komende week vorst en weinig neerslag, schaatsen kan vooral op opgespoten banen

De komende week is het koud en valt er vrijwel geen neerslag. Hierdoor kan er op veel opgespoten natuurijsbanen geschaatst worden, maar schaatsen op 'echt' natuurijs zit er waarschijnlijk op veel plekken niet in.

Tot en met woensdag is er sprake van lichte tot matige vorst. "In de voorafgaande periode heeft kou zich opgehoopt", zegt weerman Marco Verhoef. "Je ziet nu dat er in het noorden van Europa een reservoir met kou zit. En door de wind komt dat deels onze kant op." Hij doelt onder meer op de ijzige temperaturen in Zweden. Daar werden op sommige plekken vorige week temperaturen gemeten onder de -40 graden Celsius.

IJsclubs maken zich klaar

In Nederland blijft de kou komende week beperkt tot lichte of matige vorst, maar vanwege de forse wind is de gevoelstemperatuur een aantal graden lager. Veel ijsclubs maken zich op voor het openen van opgespoten natuurijsbanen, zoals de IJsclub 's-Gravendeel in Zuid-Holland en de Doornsche IJsclub in de provincie Utrecht.

Of er overal in Nederland genoeg vorst zal zijn om te kunnen schaatsen op dit soort opgespoten ijsbanen, durft Verhoef nog niet te zeggen. Vooral over Zeeland is hij nog onzeker "maar ook daar sluit ik het niet uit".

Weinig 'echt' natuurijs om op te schaatsen

Voor vorming van 'echt' natuurijs op meren en riviertjes waar op geschaatst kan worden, zal de koude periode waarschijnlijk te kort zijn, ook omdat er veel wind staat. Verhoef: "En er staat nu zo veel water door de regenval van de afgelopen tijd, dus is er ook veel stroming".

Ook bij bijvoorbeeld uiterwaarden zal het ijs in veel gevallen onbetrouwbaar zijn, zegt de weerman. "Het water van ondergelopen gebieden, zoals uiterwaarden gaat zakken. Tussen de ijslaag die er dan ligt en het water dat zakt, komt lucht. Dat is niet stabiel om op te schaatsen."

Hij adviseert mensen die willen schaatsen om de ijsverenigingen in de gaten te houden. "Als die zeggen 'het kan', dan kan het. Maar zomaar zelf het ijs op gaan, zou ik niet doen." Na volgende week is het waarschijnlijk weer even gedaan met de vorst.

Betekent dat dat er dit jaar geen kouderecords in zitten? Verhoef: "Dat moet je nooit uitsluiten. In Oslo was er ook een milde aanloop en daar heb je ook een kouderecord." Maar daar is dan wel sneeuw voor nodig, zegt hij. "Dan ontstaat er een soort deken, waardoor bodemwarmte geen invloed meer heeft. Bovendien zorgt een verse sneeuwlaag voor veel uitstraling en dus ook voor snelle afkoeling."