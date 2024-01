Ook onder Filipijnse president Marcos gaan drugsmoorden van de politie door

Ondanks zijn ambitie om van die drugsoorlog af te komen, krijgt Marcos de politie dus niet in toom. "Die vallen ook onder de verantwoordelijkheid van lokale overheden. En na de verkiezing van Marcos zag een verschuiving waar de drugsdoden vallen. Eerst vooral in Manila. Nu in Davao, de stad waar de zoon van Duterte burgemeester is," aldus Ariate.

342 om precies te zijn, de helft buitenrechtelijk gepleegd door politieagenten. En dat terwijl de Filipijnen in de periode van Duterte in het verdomhoekje zaten voor de drugsoorlog. Die zorgde voor zeker duizenden en in sommige schattingen tienduizenden doden. En een uitleveringsverzoek van Duterte naar het Internationaal Strafhof in Den Haag, voor mogelijke mensenrechtenschendingen.

Zo kwam hij kwam tot een verrassende conclusie: "Er is nauwelijks verschil tussen het beleid van president Duterte en Marcos. Sterker nog, in het eerste jaar van Marcos vielen er 40 meer dan het laatste jaar van Duterte."

Toch vallen er nog elke dag drugsdoden. "Bijna één per dag," zegt Joel Ariate van de onderzoeksgroep Dahas. Omdat de overheid geen goede cijfers geeft over het aantal drugsdoden in de Filipijnen, speurt hij met andere wetenschappers documenten en mediaberichten af om tot een realistisch cijfer te komen.

Geen drugsoorlog meer, maar de 'grote vissen' aanpakken. "We moeten de jongeren beter onderwijzen. En degenen die al verslaafd zijn behandelen. Dat is een betere weg naar rehabilitatie," zei de president anderhalf jaar geleden in een interview, vlak na zijn aantreden.

"Ja", snikt Milagros. "Hij gebruikte vroeger drugs. Maar als hij gezondigd heeft, gooi hem dan in de gevangenis. Maak hem dan niet dood." Het verbaast haar dat het na de drugsoorlog van president Duterte nog steeds gebeurt. Want president Marcos had een andere aanpak aangekondigd.

Het antwoord op de vraag waarom, is politiek. Dus net zo complex, als simpel. Duterte was een bondgenoot van Marcos in de verkiezingen. Zijn dochter Sarah was zijn running mate en is nu vicepresident. Als Marcos het gevecht zou aangaan met de zoon Duterte in Davao zou hij onder meer de machtige Duterte-familie tegen zich in het harnas jagen.

"Dat gevecht zou hem te veel politiek kapitaal kosten." Ariate trekt daarom een voor hem pijnlijke conclusie: "Ik ben bang dat één dode per dag gewoon een acceptabel aantal doden is voor de president." Ook Milagros is heel teleurgesteld. "Marcos had beloofd dat het niet meer zou gebeuren, maar nu is mijn zoon dood."

Voor haar zijn die doden niet acceptabel. Ze is een rechtszaak begonnen tegen de politieagent. "Ze hebben me gevraagd mijn zaak te stoppen." De politie is zelf een onderzoek naar de dood van Alexis begonnen. "Maar ik ga door. Mijn gevecht is om de politie te laten zien dat je niet moet doden omdat het kan. Ik vecht voor de anderen die kinderen hebben verloren en niet tegen ze durven te vechten."