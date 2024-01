Vanavond op tv: Intimidatie en desinformatie bij verkiezingen Taiwan • Inspiratie voor Nationaal Slavernijmuseum

AI en de verkiezingen in Taiwan

Nooit eerder gingen er zoveel mensen naar de stembus, als dit jaar. Met verkiezingen in onder meer Amerika, India en de Europese Unie mogen miljarden mensen hun stem uitbrengen. Taiwan is een van de eerste landen in die lange rij: komende zaterdag kiezen ze daar een nieuwe president en een nieuw parlement. Maar vrijwel nergens in wereld staan de verkiezingen zo zwaar onder druk van beïnvloeding, intimidatie en desinformatie als in Taiwan. Vooral door China. Te gast is cyber-expert Marietje Schaake, directeur Technologiebeleid aan de Amerikaanse universiteit Stanford. Over de invloed van Artificial Intelligence bij verkiezingen.