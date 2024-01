Waterpolosters kloppen ook Griekenland en bereiken ongeslagen de laatste acht

In de tweede periode liep Nederland snel weg bij de Grieksen, die in de aanval vaak te gehaast acteerden. De enige Griekse treffer mocht Britt van den Dobbelsteen, die de voorkeur kreeg boven eerste doelvrouw Laura Aarts, zich aanrekenen. Voorin toonde Oranje zich op schot, waardoor met een ruime 9-4 voorsprong de rust werd bereikt.

De Nederlandse waterpolosters hebben op het EK in eigen land ook de afsluitende groepswedstrijd in winst omgezet. Na de zeges op Kroatië (24-6) en Hongarije (14-11) werd in Eindhoven met 15-10 gewonnen van Griekenland.

Van enige spanning was amper sprake meer en die kwam ook niet terug. De regerend wereldkampioen permitteerde het zich wat gas terug te nemen, terwijl bondscoach Evangelos Doudesis, de Griek die al vele jaren in Nederland werkzaam is, meer speelsters minuten in het water gunde.

De linkshandige Van de Kraats, in december uitgeroepen tot beste waterpoloster van de wereld, kwam uiteindelijk uit op vijf doelpunten. Voor Sabrina van der Sloot stokte de teller op vier treffers.