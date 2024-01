Lage opkomst bij onrustige en omstreden verkiezingen in Bangladesh

Vandaag brachten de kiezers in Bangladesh hun stem uit. De opkomst is volgens lokale autoriteit ongeveer 40 procent en dat is de helft van de opkomst in 2018. De stemmen worden nog geteld, maar de uitslagen die morgenochtend worden verwacht, zullen niet verrassend zijn.

Het ziet ernaar uit dat de huidige premier Sheikh Hasina, met haar partij Awami League, volgende week aan haar vierde opeenvolgende termijn kan beginnen. De 76-jarige Hasina is al vijftien jaar onafgebroken aan de macht en daarmee ook de langstzittende leider van Bangladesh. Critici en mensenrechtenorganisaties beschuldigen Hasina ervan het land op dictatoriale wijze te leiden; ook wijzen ze op mensenrechtenschendingen.

"Ik doe mijn best om ervoor te zorgen dat de democratie in dit land blijft bestaan", zei Hasina nadat ze haar stembiljet in de stembus had gedaan in de hoofdstad Dhaka. "Zonder democratie kun je geen enkele ontwikkeling maken."

'Keuze is beperkt'

Zakenman Sakibul Hasan Chowdhury zegt tegen persbureau AP dat hij niet heeft gestemd, omdat de keuze beperkt is. "Er is geen oppositie en geen kandidaat van mijn keuze. Dus welk voordeel zou ik hebben als ik ging stemmen?"

De belangrijkste oppositiepartij Bangladesh Nationalist Party (BNP) deed niet mee aan de verkiezingen. Vorig jaar kondigde de partij al een boycot aan. De partij begon zaterdag een staking van 48 uur en riep mensen op de verkiezingen te boycotten.

Abdul Moyeen Khan, een voormalige minister en BNP-leider, zat wekenlang ondergedoken met tientallen andere partijleden, vanwege meerdere arrestaties van BNP-leden. "Het was de enige manier waarop we onze veiligheid konden garanderen en onze stem konden blijven verheffen (tegen de regering)", zei de 77-jarige Khan tegen AP. "We boycotten geen verkiezingen, maar valse en eenzijdige verkiezingen die deze regering uitvoert."

Golf van geweldsincidenten

Vandaag werden er 800.000 militairen ingezet om de stembureaus te bewaken en de verkiezingen veilig te laten verlopen. Nabij een stembureau in Dhaka ontploften twee zelfgemaakte bommen, meldt persbureau DPA. Er raakten vier mensen gewond. Daarnaast werd een aanhanger van een kandidaat van Awami League in het district Munshiganj, dicht bij Dhaka, doodgestoken.

De aanloop naar de verkiezingen ging al gepaard met een golf van geweld. Vrijdag en zaterdag werden er meerdere stemlocaties en scholen in brand gestoken. Er vielen geen gewonden.

In het district Chandpur, 110 kilometer van Dhaka, gebruikte de politie traangas tegen demonstranten die wegen blokkeerden. Volgens lokale autoriteiten waren dit BNP-aanhangers die het stemmen probeerden tegen te gaan.

Brand in passagierstrein

Vrijdag kwamen er zeker vier mensen, onder wie twee kinderen, om het leven bij een brandstichting in een passagierstrein. Lokale autoriteiten beschuldigden BNP van het geweld, maar de oppositiepartij ontkent volledig enige betrokkenheid te hebben bij het incident. Gisteren werden er zeven leden van BNP gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid bij de brand.

Bangladesh heeft 170 miljoen inwoners en werd in 1971 onafhankelijk van Pakistan. Dit zijn de twaalfde verkiezingen van het land sinds de onafhankelijkheid.