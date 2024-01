Erotisch centrum Antwerpen volgens burgemeester 'niet te vergelijken' met Amsterdam

Het is een hot issue in Amsterdam: het erotische centrum dat er aan de rand van de stad moet komen. Burgemeester Halsema ziet het Belgische Villa Tinto als voorbeeld voor het nieuw te bouwen centrum. - NOS

Een ander belangrijk verschil is dat het centrum in Antwerpen is gebouwd in een wijk waar al tientallen jaren prostitutie plaatsvindt. De bewoners waren dus al gewend aan sekswerk in hun buurt. "En ze hebben eigenlijk alleen maar verbetering gezien", zegt De Wever.

"In Amsterdam willen ze een historische prostitutiewijk verplaatsen, kunstmatig, en dan een Villa Tinto-achtige omgeving creëren", vat De Wever het plan samen. "Maar ik denk dat je dan hele andere reacties dan hier krijgt."

De Wever: "Als je prostitutie organiseert op plaatsen waar dat nog niet is, zijn mensen daar meestal niet van gediend. Ze vermoeden dat het onfrisse figuren zal lokken en allerlei nevenfenomenen kan veroorzaken. En dat is ook zo, dat kan je niet ontkennen." Volgens de burgemeester is het Amsterdamse plan alleen werkbaar met "zeer strakke controle".

Verzet van sekswerkers en ondernemers

Het kan nog jaren duren voordat er een nieuwe erotisch centrum in Amsterdam is. Sinds de aankondiging van de plannen van Halsema was er behalve verzet van bewoners, ook verzet van ondernemers en sekswerkers. In oktober liepen meer dan honderd demonstranten een protestmars naar het stadhuis in Amsterdam.

Eind deze maand heeft Halsema een besloten bijeenkomst met sekswerkers. En op 15 februari is er een commissievergadering, waar de gemeenteraad een volgende stap kan zetten naar de bouw van het centrum.