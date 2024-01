Antwerps erotisch centrum onvergelijkbaar met Amsterdam, zegt burgemeester

Is het erotisch centrum Villa Tinto in Antwerpen een goed voorbeeld voor het nieuw te bouwen centrum in Amsterdam? Het Antwerpse centrum wordt vaker aangehaald in discussies over het Amsterdamse centrum, maar de Antwerpse burgemeester Bart de Wever zegt desgevraagd dat die gelijkenis "totaal" niet opgaat.

Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt de situatie in de rosse buurt in Amsterdam al lange tijd onhoudbaar en wil sekswerk verplaatsen naar elders in de stad. Ze hoopt zo overlast en criminaliteit tegen te gaan, en de positie van sekswerkers te verbeteren. Maar dat plan stuit vooral bewoners van de aangewezen gebieden tegen de borst.

Halsema noemde het centrum in Antwerpen op bewonersbijeenkomsten goed geregeld en veilig voor sekswerkers, schreef Het Parool eerder. In Villa Tinto zijn 51 kamers die sekswerkers zelf kunnen huren. Het is een modern complex dat bijna twintig jaar geleden is gebouwd. Er is politie aanwezig, een gezondheidscentrum en een vereniging die zich focust op het tegengaan van mensenhandel.

'Vooral verschillen'

Eén op één vergelijken gaat niet, zei ook Halsema. Op de bijeenkomsten zegt ze dat een volledig vergelijkbaar internationaal voorbeeld er niet is. Maar De Wever gaat een stap verder en ziet "vooral verschillen, in plaats van gelijkenissen", zegt hij tegen de NOS.

Zo ligt Villa Tinto in het centrum van Antwerpen, en Halsema wil dat het nieuwe centrum aan de rand van Amsterdam komt. De gemeente geeft momenteel de voorkeur aan de Europaboulevard in Zuid.

In Villa Tinto zijn alarmknoppen en een politiebureau. Volgens de eigenaar is het "geen toeristische trekpleister", zoals in Amsterdam: