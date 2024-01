Tien uit tien voor Van der Poel, ook Pieterse wint in Zonhoven na harde val Brand

Mathieu van der Poel heeft ook zijn tiende veldrit van het seizoen gewonnen. De regerend wereldkampioen veldrijden reed bij de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven zijn zegetotaal onbedreigd de dubbele cijfers in.

Als enige van 'de grote drie' verscheen Van der Poel aan de start in Zonhoven. Wout van Aert rijdt alleen nog de wereldbekerwedstrijd in Benidorm en Tom Pidcock is ziek. De concurrentie voor Van der Poel kwam van onder anderen Nederlands kampioen Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en de Belgen Eli Yserbit en Laurens Sweeck,

Van der Poel bleef kalm in de eerste drie rondes in en rond de roemruchtige Kuil. Van der Haar en Sweeck verzetten het werk in de openingsfase waardoor een handvol renners zich losmaakte van de rest. Van der Poel reed drie rondjes met de kopgroep mee, sloeg daarna in korte tijd een flink gat en finishte met ruim twintig seconden voorsprong.

Na meerdere valpartijen van achtervolgers in het zand gingen Nieuwenhuis, Sweeck en Ronhaar uitmaken wie er op het podium naast Van der Poel mochten gaan staan. Nieuwenhuis bleek in de laatste ronde de sterkste van die drie en werd tweede, Ronhaar werd afgetroefd door Sweeck in de strijd om de derde podiumplek.

Drie op een rij voor Pieterse

Voor Pieterse betekende haar overwinning eerder in de middag haar derde wereldbekerzege op rij. Door materiaalpech vroeg in de wedstrijd moest zij in de achtervolging, maar ze kreeg de koppositie in handen na een harde van Brand, die de strijd moest staken.