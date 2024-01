Liverpool gooit Arsenal na spektakelstuk uit FA Cup, rentree De Bruyne bij City

Liverpool heeft na een spectaculair bekerduel met Arsenal de vierde ronde van de FA Cup bereikt. De koploper van de Premier League won in Londen met 2-0 van nummer vier Arsenal, dat het grootste deel van de wedstrijd de betere ploeg was.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Liverpool had voor rust vrijwel niets in de melk te brokkelen en miste voorin duidelijk een type-Salah. Pas in de 45ste minuut was er een eerste grote mogelijkheid: op aangeven van Gakpo deed een schot van Trent Alexander-Arnold de lat trillen.

Zo schoot oud-Feyenoorder Reiss Nelson na een knappe actie in het zijnet en knalde Martin Ødegaard snoeihard op de lat. Ook Kai Havertz kreeg een handvol kansen, maar de Duitser wachtte een paar keer te lang met schieten of zag doelman Alisson redding brengen.

Arsenal - dat geheel in het wit speelde vanwege een campagne tegen messengeweld onder jongeren - kwam in eigen huis geweldig uit de startblokken en had in het eerste kwartier al vijf levensgrote kansen om de score te openen.

Bij Liverpool stond Cody Gakpo in de basis en ontbrak aanvoerder Virgil van Dijk vanwege ziekte. Mo Salah was ook afwezig: hij bereidt zich met Egypte voor op de Afrika Cup.

In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Jürgen Klopp beter voor de dag, maar was het nog steeds Arsenal dat grossierde in het verprutsen van kansen, tot afgrijzen van trainer Mikel Arteta. De grootste was voor Bukayo Saka, die uit een voorzet van Havertz na een ingestudeerde vrije trap over het doel schoot.

In het slotkwartier werd Liverpool - waar Gakpo inmiddels was vervangen door Ryan Gravenberch - sterker. Doelman Aaron Ramsdale redde knap op een schot van Luis Díaz, een minuut later kopte Diogo Jota op de lat, en twee minuten later kopte de Poolse verdediger Jakub Kiwior een vrije trap van Alexander-Arnold ongelukkig in eigen doel.

In blessuretijd maakte Díaz er na een snelle uitbraak ook nog 2-0 van.

De Bruyne meteen goed voor assist

Bij Manchester City-Huddersfield Town maakte De Bruyne in de 57ste minuut zijn rentree. De Belg liep in de eerste wedstrijd van het seizoen, op 11 augustus tegen Burnley, een hamstringblessure op. De Bruyne was meteen goed voor een assist bij de 5-0 zege op Huddersfield.