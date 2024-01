Schaatsrevelatie De Boo zet Thialf opnieuw op z'n kop met EK-goud op 500 meter

Tiener Jenning de Boo heeft zijn doorbraak op het internationale schaatstoneel extra kracht bijgezet door bij de EK afstanden de Europese titel op de 500 meter te veroveren. In een uitverkocht Thialf snelde de 19-jarige De Boo naar het goud in 34,48. Daarmee was hij 0,3 seconde sneller dan de Est Marten Liiv, die met 34,78 het zilver veroverde. Het brons ging naar de Pool Marek Kania (34,86). Stefan Westenbroek eindigde met 34,93 als vierde.

Kijk live naar de EK afstanden De EK zijn vanmiddag live te zien op NPO 1 en via deze livestream. Of blijf op de hoogte via ons liveblog. Nog op het programma: de massastart (v+m).

Vorige week zette de 19-jarige De Boo Thialf al op z'n kop door bij de NK afstanden met razendsnelle tijden de 500 meter én de 1.000 meter te winnen. De 1,95 meter lange schaatser, die afgelopen zomer de overstap maakte van het shorttracken, kwam vrijdag op de 1.000 meter niet aan zijn snelle NK-tijd en moest het goud aan Kjeld Nuis laten. Zaterdag veroverde hij met de Nederlandse teamsprint-ploeg het brons. Knappe bochten In zijn rit tegen de Est Marten Liiv was De Boo niet helemaal goed weg, maar daarna maakte hij weer indruk met een snelle start en knappe bochten, waarbij hij zijn lange lijf op hoge snelheid in elkaar vouwt. Met 34,48 was hij bijna net zo snel als vorige week, maar daarna moest hij nog drie ritten afwachten of het genoeg zou zijn voor de titel.

Jenning de Boo - Foto: Pro Shots