Opsteker voor hekkensluiter Vitesse: rentree Pröpper na elf maanden blessureleed

Pröpper kwam op 4 februari vorig jaar voor het laatst in actie. De 32-jarige speler scheurde toen in een wedstrijd tegen FC Emmen zijn kruisband af. Het was pas zijn tweede duel, nadat hij in januari 2022 zijn contract bij PSV had ingeleverd omdat hij het plezier in het voetballen was kwijtgeraakt.

Vitesse kan de 19-voudig international van Oranje de komende maanden goed gebruiken. De Arnhemmers zijn hekkensluiter in de eredivisie. Van de laatste zes competitiewedstrijden voor de winterstop gingen er vijf verloren.