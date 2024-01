Topfavoriet Leerdam pakt EK-goud op 1.000 meter, zilver voor Rijpma-De Jong

Jutta Leerdam heeft bij de EK afstanden haar derde Europese titel op de 1.000 meter veroverd. Zoals verwacht was de regerend wereldkampioene duidelijk sneller dan de rest, al was het gat met Antoinette Rijpma-De Jong niet zo groot als in eerdere races. Rijpma-De Jong moest 0,59 seconde toegeven op haar landgenote en veroverde het zilver.

De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte het brons en voorkwam zo een volledig Nederlands podium. Isabel Grevelt eindigde als vierde.

Voor Leerdam was het haar derde Europese titel op rij op de 1.000 meter. Ook in 2020 en 2022 was ze de beste op de kilometer.