Familie en twee gidsen vast in Sloveense grot na regenval

Vijf mensen zitten sinds gisteren vast in een grottenstelsel in Slovenië op zo'n 50 kilometer ten zuiden van hoofdstad Ljubljana. Ze werden verrast door zware regenval en moeten wachten tot het water in de grot weer daalt.

Het gaat om een vader, moeder en hun volwassen kind, een gids en een gids in opleiding. Het water in de grot steeg snel op twee plekken, waardoor terugkeren naar de ingang onmogelijk werd. Een derde gids kwam volgens protocol kijken toen de groep om 15.00 uur niet was teruggekeerd en waarschuwde de hulpdiensten.

Plateau

Met een duikteam werd de groep bereikt op ongeveer 2000 meter van de ingang van de grot. Ze hebben onder meer eten gekregen en extra kleding die hen warm houdt. Ze zitten op een soort plateau dat op zo'n 10 meter boven het wateroppervlakte ligt en maken het goed, meldt het reddingsteam. Het reddingsteam verwacht dat het water vannacht gaat dalen. Pas daarna wordt een poging gedaan om het vijftal te bevrijden.

Het grottenstelsel Krizna Jama is een populaire attractie in Slovenië van ruim 8000 meter lang. In de grot verplaats je je deels te voet en deels met een rubber bootje in de meren in de grot. De grot mag alleen worden betreden met een gids. De Sloveense nieuwsbron 24ur.com meldt dat de wachttijd om de grot te bezoeken kan oplopen tot een jaar.