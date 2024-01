Noor Kongshaug verslaat favoriet Nuis op 1.500 meter in Thialf, EK-brons voor Roest

Nuis kwam in Thialf 0,09 seconde tekort voor de titel. Patrick Roest was 0,15 seconde langzamer dan de Noor en veroverde het brons.

Kjeld Nuis heeft op de slotdag van de EK afstanden in Heerenveen naast zijn tweede Europese titel van het jaar gegrepen. De olympisch kampioen werd op de 1.500 meter verslagen door de Noor Peder Kongshaug.

Kijk live naar de EK afstanden

Nog op het programma: de 1.000 meter (v), de 500 meter (m) en de massastart (v+m).