PSV speelt in kolderiek oefenduel twee keer (!) gelijk, Twente en Ajax winnen

Een bizar en tevens kolderiek verlopen oefenwedstrijd tussen PSV en Hamburger SV is twee keer in een gelijkspel geëindigd (2-2 en 0-0). Verdediger André Ramalho van de Eindhovenaren vertolkte in Marbella een negatieve hoofdrol. De Braziliaan kreeg in de 31ste minuut een rode kaart door de doorgebroken HSV-middenvelder Immanuel Pherai (ex-speler van PEC Zwolle) onnodig en opzichtig in de rug te duwen. Ramalho verliet na een minutenlang protest het veld en liep meteen door naar een nabijgelegen veld voor een uitlooptraining.

André Ramalho verlaat het veld nadat hij een rode kaart heeft gekregen tijdens PSV-HSV - Foto: Pro Shots

Zowel PSV als HSV bleek in de rust niet blij met de situatie, aangezien de clubs onder gelijke omstandigheden het oefenduel wilden afwerken. De stand was op dat moment 2-2. Luuk de Jong had twee keer gescoord voor PSV en Guilherme Ramos en Robert Glatzel troffen doel voor HSV. Herstart Na lang gediscussieer met de Spaanse arbitrage kreeg PSV toestemming om de tweede helft tegen de nummer drie uit de Tweede Bundesliga weer met elf man te spelen, met als opmerkelijke beslissing dat er een nieuw duel gestart werd. De niet alledaagse wedstrijd werd daarna nog kolderieker toen Ramalho, met instemming van HSV, na rust ineens weer zijn opwachting in het veld mocht maken.

PSV en Hamburger SV deden het daarna rustiger aan. De Eindhovenaren waren via Guus Til nog dicht bij een goal, maar er vielen in de 'tweede wedstrijd' geen treffers meer te noteren: 0-0. Foutgeparkeerde auto's Man van de wedstrijd was overigens niet alleen Ramalho, maar ook de dienstdoende stadionspeaker van het sportcomplex in Marbella. De beste man had de gehele wedstrijd zijn handen vol aan het omroepen van foutgeparkeerde auto's. Het paste precies in de sfeer waarin het basisteam van PSV zijn enige oefenduel van het trainingskamp in Spanje afwerkte. Eerder op de dag speelden de reserves van PSV in een ander oefenduel met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo.

Basisopstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Het in de competitie nog foutloze PSV hervat de eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Twente met zoon Vennegoor of Hesselink FC Twente, de nummer drie van de eredivisie, was in Spanje in zijn eerste oefenduel van 2024 met 1-0 te sterk voor Eldense. Tegen de middenmoter uit de tweede divisie in Spanje maakte de pas 17-jarige Lucas Vennegoor of Hesselink al vroeg zijn opwachting. De zoon van de voormalige spits van Twente, PSV, Celtic en Oranje, Jan Vennegoor of Hesselink, viel na twintig minuten in voor Ricky van Wolfswinkel. Pas in de 89ste minuut viel de enige treffer van het oefenduel. Sem Steijn schoot raak op aangeven van invaller Manfred Ugalde.

Basisopstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Eiting, Steijn, Vlap; Van Bergen, Van Wolfswinkel, Ünüvar.

Morgen speelt Twente nog een oefenduel met het Duitse VfL Osnabrück. De tweede seizoenshelft begint zwaar met een thuiswedstrijd tegen AZ in de competitie (zaterdag) en een uitwedstrijd tegen PSV in de beker (volgende week woensdag). Ajax Ajax, dat als nummer vijf de winterstop inging, won in Spanje met zijn eerste keus met 2-1 van Hannover 96, de nummer acht van de tweede Bundesliga. Gisteren werden de Amsterdamse reserves nog kansloos met 3-0 afgedroogd door de tweede keus van Hannover.

Basisopstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

De beoogde basiself van de weer uit Australië teruggekeerde coach John van 't Schip stond halverwege de eerste helft al met 2-0 voor. Eerst kopte Brian Brobbey van vijf meter raak na een voorzet van Borna Sosa. Even later was Brobbey de aangever voor Steven Bergwijn, die scoorde met een bekeken schuiver. De aanval werd ingeleid door een balverovering van middenvelder Kenneth Taylor.

Vreugde bij Ajax na de openingstreffer van Brobbey (9) - Foto: Pro Shots

Na die sterke fase toonde Ajax opnieuw zijn defensieve kwetsbaarheid, die voor de winterstop al leidde tot liefst dertig tegentreffers in de competitie. Geklungel van Devyne Rensch vlak buiten zijn eigen strafschopgebied leidde kort voor rust tot de aansluitingstreffer, gescoord door de 19-jarige Muhammed Damar. Na rust wist Ajax nog maar weinig kansen te creëren en voorkwam Sosa in de laatste minuut de gelijkmaker toen een aanvaller van Hannover de bal voor het intikken leek te hebben. Volgende week strijden de Amsterdammers in de Adelaarshorst met Go Ahead Eagles om de vijfde plaats in het eerste officiële duel na de winterstop. Bekijk hieronder een reportage van de trainingskampen van PSV, Feyenoord en een bezoek aan de in Spanje woonachtige trainer Dick Schreuder: