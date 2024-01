PSV met tweede keus niet langs Heracles, wel oefenzeges voor Twente en Ajax

PSV is er in een oefenduel in het Spaanse Marbella niet in geslaagd om Heracles Almelo te verslaan: 1-1. FC Twente en Ajax boekten wel een oefenzege tijdens hun trainingskamp in Spanje. PSV speelde tegen Heracles met een B-elftal. Met Isaac Babadi, Tygo Land en Tai Abed stonden er drie tieners aan de aftrap. Vanmiddag komt de basiself van de eredivisie-koploper in actie. In Marbella is dan Hamburger SV de tegenstander. Bij Heracles zat Erwin van de Looi voor het eerst op de bank. De voormalig bondscoach van Jong Oranje werd onlangs aangesteld als opvolger van de ontslagen John Lammers. Vertessen scoort Van de Looi zag hoe PSV na 20 minuten op voorsprong kwam. Een te harde pass van Land was eigenlijk bedoeld voor spits Ricardo Pepi, maar linksbuiten Yorbe Verstessen kon de bal nog oppikken en schoof vervolgens binnen.

Basisopstelling PSV: Drommel; Sambo, Oppegard, Obispo, Mauro; Land, Van Aanholt, Babadi; Abed, Pepi, Vertessen. Basisopstelling Heracles: Brouwer; Wieckhoff, Bultman, Hoogma, Sonnenberg, Willems; De Keersmaecker, Hansson, Vejinovic,; Limbombe, Sankoh.

De gelijkmaker viel na ruim een uur spelen. Jizz Hornkamp, die door een blessure dit seizoen slechts één keer in actie kwam, schoot drie minuten na zijn invalbeurt raak. In de slotminuut liep Hornkamp opnieuw een blessure op. Het in de competitie nog foutloze PSV hervat de eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Twente FC Twente, de nummer drie van de eredivisie, was in zijn eerste oefenduel van 2024 met 0-1 te sterk voor Eldense. Tegen de middenmoter uit de tweede divisie in Spanje maakte de pas 17-jarige Lucas Vennegoor of Hesselink al vroeg zijn opwachting. De zoon van de voormalige spits van Twente, PSV, Celtic en Oranje Jan Vennegoor of Hesselink viel na twintig in voor Ricky van Wolfswinkel. De aanvaller moest worden gewisseld met een hoofdkwetsuur. Pas in de 89ste minuut viel de enige treffer van het oefenduel. Sem Steijn schoot raak op aangeven van invaller Manfred Ugalde.

Basisopstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Bruns, Pröpper, Smal; Eiting, Steijn, Vlap; Van Bergen, Van Wolfswinkel, Ünüvar.

Trainer Joseph Oosting koos tegen Eldense voor veel vertrouwde namen. Achterin ontbrak Mees Hilgers wegens ziekte. Hij werd vervangen door Max Bruns. Morgen speelt Twente nog een oefenduel met het Duitse VfL Osnabrück. De tweede seizoenshelft begint zwaar met een thuiswedstrijd tegen AZ in de competitie (zaterdag) en een uitwedstrijd tegen PSV in de beker (volgende week woensdag). Ajax Ajax, dat als nummer vijf de winterstop inging, won met zijn eerste keus met 2-1 van Hannover 96, de nummer acht van de tweede Bundesliga. Gisteren werden de Amsterdamse reserves nog kansloos met 3-0 afgedroogd door de tweede keus van Hannover.

Basisopstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

De beoogde basiself van de weer uit Australië teruggekeerde coach John van 't Schip stond halverwege de eerste helft al met 2-0 voor. Eerst kopte Brian Brobbey van vijf meter raak na een voorzet van Borna Sosa.

Vreugde bij Ajax na de openingstreffer van Brobbey (9) - Foto: Pro Shots