Milan en Reijnders steviger op derde plek in Serie A, Napoli hard onderuit

Milan blijft op de derde plek staan, met negen punten achterstand op koploper Internazionale. Napoli heeft nu al twintig punten achterstand op Inter. Later vandaag worden nog twee wedstrijden gespeeld: Salernitana-Juventus en AS Roma-Atalanta.

AC Milan heeft in de Serie A een eenvoudige zege geboekt op degradatiekandidaat Empoli. In Toscane werd het 0-3 voor Milan, waar Oranje-international Tijjani Reijnders opnieuw een prima wedstrijd speelde.

Milan had weinig te duchten van Empoli, de nummer negentien van de Serie A, en kwam na elf minuten al op voorsprong. Rafael Leão ontsnapte aan de aandacht van Empoli-rechtsback Tyronne Ebuehi en zijn lage voorzet werd door Ruben Loftus-Cheek binnengewerkt.

De in Haarlem geboren Nigeriaan Ebuehi, oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Twente, viel na een klein half uur uit met een spierblessure. Drie minuten later maakte Olivier Giroud er 2-0 van voor Milan uit een penalty, gegeven na een handsbal.

In de tweede helft had Empoli nog wel een paar kansjes, maar was het Milan dat nog een keer scoorde. Een mislukt Toscaans schot kwam bij Christian Pulisic terecht, die vanaf het eigen strafschopgebied opstoomde naar het Toscaanse doel en invaller Chaka Traorè bediende voor de 3-0.

Pijnlijke nederlaag Napoli

Napoli keek bij Torino bij rust al tegen een 1-0 achterstand aan door een goal van Antonio Sanabria, maar na rust ging het van kwaad tot erger.