Van Dijk ziet blessure als uitdaging: 'Hoofd omhoog in goede en slechte tijden'

Virgil van Dijk zal een operatie moeten ondergaan om te herstellen van zijn knieblessure. Dat heeft Liverpool zondagavond bevestigd.

"Ik ben nu volledig gefocust op mijn herstel en zal er alles aan doen zo snel mogelijk terug te keren", schrijft Van Dijk in een reactie op Twitter.

Het is volgens Liverpool nog onduidelijk hoelang het herstel van de Oranje-aanvoerder zal vergen en of bijvoorbeeld de EK-deelname van Van Dijk in gevaar komt. De oud-verdediger van FC Groningen, Celtic en Southampton onderging zondag onderzoeken in het ziekenhuis.

'Alles gebeurt met een reden'

Van Dijk laat weten vol goede moed te zijn. "Ondanks de duidelijke teleurstelling geloof ik ook stellig dat elke tegenslag ook een uitdaging met zich meebrengt en met Gods hulp zal ik beter terugkeren, fitter en sterker dan voorheen."

"Ik geloof dat, zowel in het voetbal als in het leven, alles met een reden gebeurt en dat het belangrijk is het hoofd omhoog te houden in goede en slechte tijden."