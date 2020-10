Liverpool bevestigt: Van Dijk wacht operatie

Virgil van Dijk zal een operatie moeten ondergaan om te herstellen van zijn knieblessure. Dat heeft Liverpool zondagavond bevestigd.

Het is volgens de club nog onduidelijk hoelang het herstel van de Oranje-aanvoerder zal vergen en of bijvoorbeeld de EK-deelname van Van Dijk in gevaar komt.

De oud-verdediger van FC Groningen, Celtic en Southampton heeft zondag onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis.

Botsing

Van Dijk raakte afgelopen zaterdag voor rust geblesseerd aan zijn rechterkniebanden in de derby tussen Liverpool en Everton, nadat hij in botsing was gekomen met doelman Jordan Pickford van Everton.

Hij verliet daarna hinkend op eigen kracht het veld en liep met fysiotherapeut van Liverpool terug naar de kleedkamer. Pickford bood na afloop nog zijn excuses aan voor zijn charge op Van Dijk.