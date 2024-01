Groenewoud sluit EK op massastart af met derde goud, ook titel met achtervolgingsploeg

De Nederlandse schaatssters waren dit weekend niet te kloppen in Heerenveen. Bij de EK afstanden gingen alle titels naar een Nederlandse vrouw. Marijke Groenewoud had het grootste aandeel in de medailleoogst: zij sloot de Europese kampioenschappen zondagmiddag af met goud op de massastart, nadat ze eerder op de dag met Joy Beune en Irene Schouten ook al de ploegenachtervolging had gewonnen. Groenewoud veroverde eerder goud op de 3.000 meter en zilver op de 1.500 meter.

Beelden van de ploegenachtervolging voor vrouwen bij de EK afstanden. Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud veroveren de titel met overmacht. - NOS

Op de ploegenachtervolging waren de Nederlandse vrouwen aan het begin van de middag oppermachtig. Beune, Schouten en Groenewoud waren in een vol Thialf liefst 6,6 seconden sneller dan Duitsland, dat het zilver pakte. Het brons ging naar Zwitserland. Derde keer samen De Nederlandse vrouwen, die pas voor de derde keer in deze samenstelling een wedstrijd reden, waren bij de EK favoriet voor de titel; Beune, Schouten en Groenewoud behoren individueel tot de wereldtop op de middellange afstanden en hebben als team ook al snelle tijden gereden. De eerste twee keer dat het trio samen in actie kwam, ging het echter finaal mis op organisatorisch vlak. Een maand geleden vergat Beune bij de wereldbeker in Polen haar transponders om haar enkels te doen, waardoor hun snelle tijd niet telde. Vorig jaar maart kostte een blote enkel van Beune de ploeg de wereldtitel.

Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud - Foto: ANP

Dit keer ging er niks fout. Beune reed de hele rit op kop van het treintje. Het trio reed mooi in elkaars slag en in de bochten duwden ze elkaar vooruit. Met 2.55,70 reed het Nederlandse trio de vijfde tijd ooit in Thialf.

Nederland ging in de eerste rit alleen van start, omdat Noorwegen zich had afgemeld. Beune, Schouten en Groenewoud moesten dus afwachten of hun tijd voldoende zou zijn voor het goud, maar echt spannend werd het niet op het middenterrein. Beune was vooraf wel gespannen vanwege haar eerdere blunders. "Ik was wel zenuwachtig, maar we hebben alles drie keer gecheckt", vertelde ze na afloop. Bekijk de reactie van de Nederlandse ploeg:

De reactie van Marijke Groenewoud, Joy Beune en Irene Schouten na de ploegenachtervolging bij de EK afstanden. - NOS

De resterende vier ploegen kwamen niet in de buurt van Nederland, maar de strijd om het zilver en brons was nog wel spannend. De Duitse vrouwen veroverden met 3.02,33 het zilver en vierden dat alsof het goud was. Zwitserland greep het brons in 3.02,40. Italië miste het podium op een honderdste. Bij de WK afstanden (15-18 februari in Calgary) kunnen de Nederlandse vrouwen meer tegenstand verwachten, onder andere van wereldkampioen Canada en het dit seizoen nog ongeslagen Japan.

Groenewoud wint massastart na aanval Bij de massastart waren Schouten en Groenewoud ook favoriet voor de titel. Het was eerder de vraag wie van de twee Nederlandse vrouwen zou winnen: regerend wereldkampioen Groenewoud of olympisch kampioen Schouten, die gisteravond ook nog even een marathon in Tilburg schaatste. Het was Schouten die na drie rondjes voor het eerst versnelde, om de wedstrijd hard te maken. Even later plaatste Groenewoud de beslissende aanval. Ze kreeg de Duitse Michelle Uhrig met zich mee, die geen meter op kop reed. Schouten wachtte af in het peloton. Met nog een ronde te gaan liet Groenewoud Uhrig definitief achter zich, waarna Schouten naar het zilver sprintte. De Italiaanse Francesca Lollobrigida veroverde het brons.

Harde val Hoolwerf, Swings wint Bij de mannen werd de massastart ontregeld door een flinke valpartij. Bart Hoolwerf, vorig jaar goed voor zilver bij de WK in Thialf, ging in een bocht op hoge snelheid onderuit. Hij nam twee mannen in zijn val mee en samen knalden ze hard in de boarding. Hoolwerf krabbelde langzaam weer op, maar kon niet verder.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

"Ik kreeg de punt van een schaats in mijn been. Ik heb er echt zwaar de pest in", zei hij na afloop. Hoolwerf had het olympisch en wereldkampioen Bart Swings graag moeilijk willen maken in de sprint, maar daar kwam het niet van. De Belg reed overtuigend naar de winst, voor de Oostenrijker Gabriel Odor en de Noor Allan Dahl Johansson.