Douane doet extra controles na aanhouding uithalers en vindt 600 kilo coke

De douane heeft in de haven van Rotterdam gisteravond 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een container met bananen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 45 miljoen euro. Inmiddels is de partij cocaïne vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie.

Na de aanhouding van negentien uithalers afgelopen week zijn de beveiliging en het aantal controles opgeschroefd. "Gisteravond was het raak", schrijft het OM. Het HARC-team, een samenwerking tussen de zeehavenpolitie, douane, FIOD en het OM, doet verder onderzoek.

Ruim twee weken geleden deed het HARC-team een nog grotere vondst van bijna 1200 kilo. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. Ook toen werden de drugs vervoerd tussen een partij bananen uit Ecuador.

De politie hield de afgelopen week vier nachten op rij uithalers aan. Bekijk hier de beelden: