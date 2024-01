Franse justitie stuit op mogelijke fraude bij Gouden Bal voor Messi in 2021

In dat jaar won Messi de Ballon d'Or, door iets meer stemmen te verzamelen (613 om 580) dan Robert Lewandowski. Dat leidde destijds tot veel rumoer in de voetbalwereld .

Raakt Lionel Messi een van zijn acht Gouden Ballen kwijt? Zo ver is het nog lang niet, maar er loopt in Frankrijk wel een onderzoek naar mogelijke fraude door Paris Saint-Germain bij de verkiezing van wereldvoetballer van het jaar in 2021.

Gedurende het onderzoek stuitte het OM op andere mogelijke misstanden, waaronder de Gouden Bal die Messi kreeg. Pascal Ferré, toenmalig hoofdredacteur van France Football en organisator van de Gouden Bal-verkiezing, zou diverse cadeaus van PSG hebben ontvangen.

Jean-Martial Ribes, voormalig directeur communicatie van PSG, werd eind december aangeklaagd wegens "corruptie en beïnvloeding". Hij zou flink gelobbyd hebben om Messi de Gouden Bal te bezorgen. Zo zou hij onder meer reis en verblijf voor Ferré hebben betaald naar het WK voor clubteams in Qatar.

Opvallende winst Messi

De winst van Messi zorgde voor ophef, omdat Lewandowski in 2021 een superjaar kende met een recordaantal van 58 doelpunten voor Bayern München. Messi daarentegen had een moeizaam eerste half jaar bij PSG, na zijn overgang van FC Barcelona. In zijn eerste maanden in Parijs maakte hij slechts één doelpunt in de Ligue 1. In de Champions League was Messi wel vijfmaal trefzeker voor PSG.

In de zomer van 2021 won Messi nog wel de Copa América met Argentinië. Messi werd in het seizoen 2020/21 topscorer van La Liga met dertig doelpunten, al kwam Barcelona niet verder dan een tegenvallende derde plaats. Omdat doelpuntenmachine Lewandowski met Bayern Duits kampioen werd en het WK voor clubs won, was hij op voorhand favoriet om de Gouden Bal te winnen.

Messi is met acht Ballons d'Or recordhouder. Cristiano Ronaldo won de prijs vijfmaal. Ook in 2023 won de inmiddels 36-jarige Messi de prestigieuze prijs. Die winst was niet omstreden: de sterspeler leidde Argentinië naar winst van het WK in Qatar.