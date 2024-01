Grote vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt bij Enschede

In de buurt van Enschede zijn drie vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. De vaten werden gisteravond rond 23.00 uur gevonden aan de Moorvenweg, vlak bij recreatiepark Het Rutbeek.

De drie grote vaten hebben elk een inhoud van duizend liter en lagen ondersteboven in een sloot, meldt RTV Oost. De vaten zijn door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en worden onderzocht. Voor zover bekend hebben de vaten niet gelekt.

De afgelopen maanden is vaker drugsafval gedumpt rond Enschede. Begin november werd eenzelfde soort vat op een bedrijventerrein in de buurt van de stad aangetroffen en later die maand werden tal van vaten naast een waterzuivering gedumpt.

Of er een verband is tussen de dumpingen is niet bekend.

Pannerden en Sinderen

Eerder deze week werden nog eens twee dumpingen aangetroffen. Donderdagochtend vond een voorbijganger een groot aantal jerrycans met een chemische vloeistof langs de Lobberdenseweg in het Gelderse Pannerden.

Een dag eerder werd in Sinderen, zo'n 40 kilometer verderop, ook al groot aantal vaten gevonden. Hiervan is vastgesteld dat het om drugsafval gaat.