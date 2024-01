Japans parlementslid opgepakt in corruptieschandaal rond regeringspartij

In Japan is een parlementslid van regeringspartij LDP gearresteerd in verband met een corruptieschandaal. Het is de eerste arrestatie in een schandaal rond het werven van fondsen voor politici waar de partij van premier Kishida al langer in verwikkeld is.

Het opgepakte parlementslid is de 57-jarige Yoshitaka Ikeda. Hij zit in het Japanse Lagerhuis en was eerder staatssecretaris van Onderwijs. Justitie wil niets zeggen over de aanklacht tegen hem, maar er zijn berichten dat hij zo'n 300.000 euro zou hebben ontvangen zonder dat dat op de juiste wijze is verantwoord. Vorige week werd er al huiszoeking gedaan in zijn kantoor.

In Japan mogen politici donaties ontvangen, maar als het gaat om bedragen van meer dan 1200 euro moet dat wel gemeld worden. De afgelopen tijd werd duidelijk dat een groot aantal leden van de regerende Liberaal Democratische Partij dat heeft nagelaten.

Bijna vier miljoen euro

Vorige maand traden drie vooraanstaande LDP'ers vanwege dit schandaal op verzoek af. Onder hen waren de kabinetschef van premier Kishida en de minister van Handel en Industrie.

Het schandaal draait om geld dat is verdiend met de verkoop van kaartjes voor partij-evenementen. Veel van dat geld is rechtstreeks doorgesluisd naar politici, zonder dat het in de boeken terecht is gekomen. In totaal zou het gaan om een bedrag van een kleine vier miljoen euro.

De LDP is een samenwerkingsverband van meerdere facties. De grootste is die waar de in 2022 vermoorde oud-premier Shinzo Abe deel van uitmaakte, de zogeheten Abe-factie. De politici van die groep zouden de meeste illegale betalingen hebben ontvangen.

Door de affaire is de druk op Kishida sterk toegenomen. In een peiling van vorige maand heeft hij de steun van nog maar 20 procent van de kiezers.