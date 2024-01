Nadal raakt kort na rentree weer geblesseerd en zegt af voor Australian Open

"Het was op dezelfde plek als vorig jaar, maar het is wel anders. Ik voel dat de spier vermoeid is", aldus de 37-jarige Nadal. Een MRI-scan in Melbourne wees uit dat hij een scheurtje in een spier heeft opgelopen.

Zijn terugkeer op de tennisbaan na bijna een jaar blessureleed eindigde vrijdag in Brisbane in de kwartfinales. Na een slijtageslag moest hij zijn meerdere erkennen in Jordan Thompson. Tijdens de derde set kreeg Nadal, tegenwoordig de nummer 672 van de wereld, wederom last van zijn heup.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 22-voudig grandslamwinnaar - hij won ook twee keer de Australian Open - is er nu niet klaar voor om op het hoogste niveau te presteren. Nadal vliegt terug naar Spanje voor verdere behandeling en rust.

"Ik heb een jaar lang hard gewerkt om terug te komen", aldus Nadal. "Zoals ik altijd al zei, is het mijn doel om over drie maanden op mijn best te zijn. Ik vind het triest dat ik niet voor het geweldige publiek in Melbourne kan spelen, maar dit is geen heel slecht nieuws voor mij. We blijven positief."

Over drie maanden is Nadals geliefde Roland Garros op gravel en ook het olympische tennistoernooi vindt deze zomer in Parijs plaats.