Defensieminister VS dagenlang in ziekenhuis zonder medeweten president

Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft dagenlang in het ziekenhuis gelegen zonder dat president Biden, zijn staf en Congresleden dat wisten. Dat meldt de Amerikaanse site Politico op basis van drie functionarissen.

Austin lag vanaf 1 januari enkele dagen op de intensive care van een militair ziekenhuis vanwege complicaties na een niet dringende operatie. Pas donderdag, drie dagen later, bracht het Pentagon de president en zijn nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan op de hoogte.

De ziekenhuisopname van de oud-viersterrengeneraal komt op een moment dat het Amerikaanse leger zijn handen vol heeft aan conflicten in het Midden-Oosten. Naast de oorlog tussen Israël en Hamas leidt de VS de veiligheidsoperatie in de Rode Zee waar Houthi-rebellen al wekenlang koopvaardijschepen aanvallen. Amerikaanse troepen die gestationeerd zijn in Syrië en Irak worden ook regelmatig onder vuur genomen.

'Had niet mogen gebeuren'

Volgens de Amerikaanse wet moet het Congres in dit soort gevallen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De 70-jarige Austin erkent dan ook dat hij verkeerd heeft gehandeld. Hij bracht gisteren zelf een verklaring naar buiten waarin hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het niet eerder bekendmaken van zijn toestand.

Austin zou zijn taken vrijdagavond hebben hervat, maar bleef ook gisteren nog in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wanneer hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen en wat hij onder de leden heeft.

Volgens een van de functionarissen heeft de president inmiddels een "hartelijk gesprek" gevoerd met Austin. "De president heeft volledig vertrouwen in minister Austin, en kijkt uit naar zijn spoedige terugkeer", zei de functionaris.

Toch zijn medewerkers van het Witte Huis geschokt dat het Pentagon zo lang de tijd nam om hen op de hoogte te stellen. Het nieuws uit het Pentagon werd pas vrijdagavond openbaar, 15 minuten daarvoor werd het Congres geïnformeerd. Een aantal Republikeinen eist snel tekst en uitleg en noemt het voorval "onaanvaardbaar".