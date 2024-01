'Schaker' Bakayoko wil bij PSV grootmeester worden: 'Goed voetballen kwestie van denken'

In de jongenskamer van Johan ten huize van de familie Bakayoko in het Belgische Overijse hingen tien jaar geleden twee posters aan de muur: op de ene wand prijkte een grote afbeelding van Neymar, gehuld in het zwart-witte shirt van zijn eerste club Santos en vanaf de andere kant keek Arjen Robben, sterspeler van Bayern München, de kamer van het voetbaltalentje in. Dat hij, letterlijk en figuurlijk, dagelijks opkeek naar uitgerekend die twee flankspelers was geen toeval, lacht de 20-jarige PSV'er op het trainingskamp van zijn club in het Spaanse Estepona. "Ik wist toen al precies wat ik wilde: net zo goed worden als die twee."

Johan Bakayoko blinkt uit bij PSV. De Belgische buitenspeler valt op met zijn acties en zijn schoten. Naar voorbeeld van zijn jeugdidolen Arjen Robben en Neymar: 'Hen wil ik nastreven.' - NOS

De tiener Bakayoko had er veel voor over om die droom te verwezenlijken. Op twaalfjarige leeftijd zat hij, moederziel alleen, in het jeugdinternaat van Club Brugge. De eenzaamheid was evenwel geen partij voor het vurige verlangen om te slagen als profvoetballer. Hoe zwaar hij het soms had en hoe alleen hij zich vaak voelde, de jonge tiener zette door. "Vanuit die groep jongens is er één andere jongen die is doorgebroken. De rest is afgehaakt. Terwijl sommigen echt veel beter konden voetballen dan ik."

Dáár, zo zegt hij, maakte hij op jonge leeftijd al het verschil. "Het mentale aspect is alles in het voetbal. Daar geloof ik echt in." Cognitieve sport Hij is er stellig van overtuigd. "Voetbal is geen zware fysieke bezigheid. Het is vooral een cognitieve sport. Je moet goed kunnen denken. Voetbal is als een schaakspel. Je moet op de juiste momenten de juiste keuzes maken. Weten wat je kunt. En vooral: wat je níet kunt."

Johan Bakayoko kreeg aan het begin van dit seizoen een boek van zijn trainer Peter Bosz. Daarin staat alles over hoe je als voetballer mentaal beter kan worden. En dat is een heel belangrijk aspect, weet de Belgische vleugelaanvaller. - NOS

Het was niet voor niets dat Bakayoko aan het begin van dit seizoen een klein presentje kreeg overhandigd van zijn trainer Peter Bosz. De oefenmeester verraste zijn pupil met het boek Relentless - From Good To Great To Unstoppable van de Amerikaan Tim S. Grover, een individuele coach van grote basketbalsterren als Michael Jordan, Kobe Bryant en Dwyane Wade. Feest der herkenning Hoe hij ongenadig moet zijn om uit te groeien van goed naar groot en uiteindelijk onstuitbaar wist Bakayoko allang. Het lezen van het boek over mentale hardheid in de sport was voor de linksbenige rechtsbuiten vooral een feest der herkenning. "Volgens Grover zijn er twee karakters in de sport: zij die zich vaak verschuilen achter excuses en zij die te allen tijde uitgaan van eigen kracht en daardoor goed kunnen omgaan met stress." Zelf, zo is zijn stellige overtuiging, behoort Bakayoko tot die laatste categorie.

Mentaal spel "Ik heb in mijn leven genoeg tegenslag gehad. Daarvoor hoef ik alleen maar terug te denken aan mijn jaren in de jeugd van Club Brugge. Ik heb in die tijd goede lessen geleerd. Het maakt mij niet uit hoe groot de stress is die ik ervaar. Ik ga gewoon door." "Met die instelling sta ik ook op het veld. Als het tegenzit, richt ik me op de volgende kans die ik krijg. Voetbal is een mentaal spel. Negentig procent van wat je doet, is aan te leren. Het gaat er vooral om hoe sterk je bent in je hoofd." Nog zo'n wijze les van de negenvoudig Belgisch international met Ivoriaanse ouders: wees nooit ofte nimmer tevreden met wat je bereikt. "Ik ben niet kritisch op mezelf. Ik ben héél kritisch op mezelf."

Johan Bakayoko in actie tegen Arsenal in de Champions League - Foto: AFP

Bakayoko speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor PSV. Hij scoorde vier keer en gaf dertien assists. Zijn conclusie? "Het kan beter." Is hij dan nooit tevreden? Bakayoko laat even een stilte vallen om bedenktijd te kopen. Nou ja, klinkt het bijna beschaamd, er zijn wel een aantal wedstrijden waar hij met een goed gevoel op terugkijkt. "De uit- en thuiswedstrijd in de Champions League tegen Glasgow Rangers, die wedstrijd tegen Arsenal en de tweede helft die we tegen Ajax speelden. Dat kwam dicht bij het niveau dat ik nastreef."

Landmeter Met de precisie van een landmeter heeft hij zijn toekomst uitgestippeld. Hij staat inmiddels op de radar van Paris Saint-Germain en Brentford, maar heeft in Eindhoven bewust bijgetekend tot de zomer van 2026. "Ik heb een duidelijke eigen visie over hoe mijn carrière moet verlopen. Daar laat ik niets of niemand tussen komen. Het maakt me niet uit hoe, maar ik zal mijn doel bereiken."