Gauff boekt eindwinst in Auckland, Rybakina veel te sterk voor Sabalenka in Brisbane

Tennisters Coco Gauff en Jelena Rybakina hebben een week voor de start van de Australian Open laten zien klaar te zijn voor de eerste grand slam van het nieuwe jaar. Gauff schreef, net als vorig jaar, het WTA-toernooi van Auckland op haar naam. Rybakina won met overmacht op het WTA-toernooi van Brisbane.

Gauff was in de spannende finale met 6-7 (4), 6-3, 6-3 te sterk voor Jelina Svitolina. De US Open-winnares verloor drie jaar geleden op de Australian Open de enige eerdere ontmoeting met Svitolina en had het nu ook in Nieuw-Zeeland lastig.

De Amerikaanse liet in de eerste set drie setpunten onbenut op 5-3 en kende daarna even een mindere fase. Op 5-3 in de tweede set miste Gauff opnieuw twee setpunten, maar het derde was raak. In set drie brak Gauff de pupil van coach Raemon Sluiter op 4-3, waarna ze even later haar eerste matchpoint benutte.

Sabalenka bedankt Rybakina voor drie games

Jelena Rybakina, nummer vier van de wereld, veegde in de finale in Brisbane de nummer twee Aryna Sabalenka met 6-0, 6-3 van de baan. Sabalenka won vorig jaar onder meer in de finale van de Australian Open van Rybakina, maar was ditmaal kansloos.