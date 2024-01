Klimaatdilemma voor Nederland: hoe lozen we de rivieren in een steeds hogere zee?

Zandzakken in Hoorn en de IJssel hoog tegen de kade in Deventer. De steden liggen ver uit elkaar, maar toch had de wateroverlast er afgelopen week deels dezelfde oorzaak: hoge waterstanden in het IJsselmeer. Daardoor stond ook het Markermeer hoger en kon de IJssel niet goed wegstromen. Het schetst een groter probleem voor de toekomst, waarin onze kustwateren door de zeespiegelstijging steeds hoger komen te staan. De zee buitenhouden is één uitdaging, maar rivier- en regenwater weg krijgen misschien nog een veel grotere. Gaan we de rivieren afdammen en met reusachtige gemalen het water naar zee pompen? Of blijven we de wetten van de natuur eerbiedigen, waarin water op eigen kracht van hoog naar laag blijft stromen? Fundamentele keuze Het is een fundamentele keuze voor Nederland, zegt hoogleraar klimaatadaptatie Marjolijn Haasnoot van de Universiteit Utrecht en kennisinstituut Deltares. Want die keuze maakt veel uit voor hoe ons land eruit komt te zien. Willen we leven in een badkuip, die we aan de ene kant door de Rijn en Maas laten vollopen en aan de andere kant leegpompen naar zee? Of geven we de rivieren de ruimte om op eigen kracht naar zee te stromen - achter steeds hogere rivierdijken?

Alle keuzes hebben grote waterbedeffecten, die heel Nederland aangaan. "De aandacht gaat snel naar water, maar dit bepaalt bijvoorbeeld ook waar nog zand en klei worden afgezet", zegt Hans Middelkoop, hoogleraar fysische geografie aan de Universiteit Utrecht. En er zijn grote gevolgen voor de natuur, die reiken tot de Alpen: "Als we de riviermondingen afdammen komen er ook geen trekvissen meer in de Rijn." In theorie zou zo'n dam in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam geplaatst kunnen worden. Daar bevindt zich nu een stormvloedkering die na storm Pia voor het eerst op eigen kracht sloot.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland wordt momenteel gesloten vanwege het hoge water in combinatie met de storm Pia. - NOS

Als de Noordzee een meter hoger ligt, is deze kering al zo vaak dicht dat die niet langer toereikend is. Komt er een dam, dan moeten daar ook reusachtige gemalen bij komen om te voorkomen dat Rotterdam en Dordrecht van de binnenkant vollopen met rivierwater. "Maar als er dan een hoge afvoergolf van de Rijn komt, zullen die pompen dat niet kunnen bijhouden", zegt Middelkoop. "Dus hebben we ook extra bergingsruimte nodig om rivierwater op te vangen." Gemalen die nooit mogen falen Om de druk op West-Nederland te verlagen, zou bijvoorbeeld de IJssel structureel meer Rijnwater moeten afvoeren. Ook het IJsselmeer zou dan berekend moeten worden op een hoger waterpeil, met van Kampen tot Hoorn en Stavoren hogere dijken en kades. Maar zelfs met dat verhoogde waterpeil zal het IJsselmeer steeds meer moeite krijgen het rivierwater in een steeds hogere Waddenzee te spuien. Dus is Rijkswaterstaat bij Den Oever begonnen met de aanleg van gemalen in de Afsluitdijk, waarmee ook rivierwater naar zee gepompt kan worden. Tegen 2050 staan die pompen in de winter misschien wel de helft van de tijd aan, zegt Rijkswaterstaat. Het wordt het grootste gemaal van Europa en kan maximaal 235 kuub water per seconde naar zee pompen. Ter vergelijking: bij de meest extreme afvoer kan bij Lobith per seconde maximaal 18.000 kuub Rijnwater ons land binnenstromen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS