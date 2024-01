Cillessen zocht hulp om uit dal te komen: 'Kom langzaam terug op niveau'

Na een donkere periode begint de zon weer te schijnen voor Jasper Cillessen. Op trainingskamp met NEC in het Zuid-Spaanse Mijas werkt de 34-jarige doelman van NEC verder aan de weg terug omhoog, aan misschien wel een wederopstanding. Een EK-selectie heeft hij nog niet uit zijn hoofd gezet. "Het was niet makkelijk", zegt Cillessen in gesprek met de NOS. "Zo eerlijk moeten we zijn. Het had weerslag op mijn spel. Uiteindelijk heb ik de knop omgezet. Ik ben van ver gekomen en kom langzaam terug op niveau. Maar ik ben er nog niet..." Geen WK, blunderend het seizoen uit Terug naar de zomer van 2022. Met een grote glimlach keerde Jasper Cillessen terug bij NEC, na vijf jaar Ajax, drie jaar FC Barcelona en drie jaar Valencia. Terug op het oude, vertrouwde nest en met de gedachte om zijn selectie voor Oranje veilig te stellen en te schitteren op het WK. Ontspannen leefde hij toe naar het eindtoernooi. "De keepersstrijd is meer iets voor jullie", zei hij zelfverzekerd. Toen kwam de klap. Weg was de grote glimlach. Bondscoach Louis van Gaal passeerde Cillessen voor het WK in Qatar. Verslagen was hij, geëmotioneerd.

Jasper Cillessen baalt - Foto: Getty

Bij de eerste interlands onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman in maart 2023 tegen Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 zege) stond Cillessen gewoon weer onder de lat, mede door de afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow. Voor de finaleronde van de Nations League in juni kreeg hij geen uitnodiging. Daaraan vooraf ging een dramatische reeks bij NEC tegen het einde van het seizoen. Door blunders van de keeper verloor NEC in april de derby tegen Vitesse (1-4 verlies) en in mei was Cillessen tegen sc Heerenveen (2-3 verlies) opnieuw de schlemiel na een totale inschattingsfout die leidde tot de winnende goal van Heerenveen. Kijk hieronder naar het programma voor de hervatting van de eredivisie op 12-14 januari en de stand:

"Ik heb niet voor Jasper gekozen vanwege zijn vorm", zei Koeman bij de toelichting op zijn selectie voor de Nations League. De bondscoach facetimede daarna nog wel met Cillessen en gaf de keeper mee om het hoofd leeg te maken in de zomervakantie. Met hulp van familie, vrienden en mental coach Voor Cillessen vormden zijn blunders een wake-upcall. Dit was niet zomaar een vormdip. "Ik had te laat in de gaten dat ik echt last had van privéproblemen", vertelde hij aan De Gelderlander. De doelman besefte dat hij dit alles niet alleen kon oplossen, dat hij hulp nodig had en erover moest praten. Dat laatste deed hij: "Met familie, vrienden en met mijn mental coach Marco Hoogerland, met wie ik al werk sinds mijn periode bij Ajax. Uiteindelijk is het ook gewoon hard werken op het veld." In het nieuwe seizoen ging het niet meteen crescendo met Cillessen. Door een hamstringblessure was hij in september en oktober enige tijd uit de roulatie en door de goede optredens van diens vervanger Robin Roefs bij NEC klonken er in Nijmegen zelfs geluiden om Roefs maar te laten staan.

Jasper Cillessen baalt - Foto: AFP