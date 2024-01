'Europa moet zich voorbereiden op Trump, onze veiligheid staat op het spel'

Joe Biden heeft vrijdag het startsein gegeven voor het Amerikaanse verkiezingsjaar, met een felle speech over Donald Trump. "De campagne van Trump gaat over hem, niet over Amerika, niet over jou. Hij is bereid onze democratie op te offeren", zei Biden in zijn eerste campagnetoespraak.

Bidens woorden zijn niet alleen maar verkiezingsretoriek. Deels is het ook echt hoe veel Amerikanen de verkiezingsrace om het presidentschap dit jaar zullen ervaren, zeggen politiek experts. En al moeten de Republikeinen nog een kandidaat naar voren schuiven, Biden gaat er inmiddels vanuit dat hij het tegen Trump moet opnemen.

Zorgen over Trump zijn terecht, zeggen experts. En niet alleen in de VS. Ook Europa moet zich serieus gaan voorbereiden op zijn terugkeer en de mogelijke gevolgen voor de Europese veiligheid. "We moeten ons daar al mentaal op instellen", zegt politiek filosoof en hoogleraar Europees Recht Luuk van Middelaar (Universiteit Leiden). "Trump kan echt terugkomen. We moeten niet zoals in 2016 verrast worden."

Radicale plannen

Acht jaar geleden had niemand de winst van Trump zien aankomen. Inmiddels weet politiek Amerika wel beter. Hij heeft een hondstrouwe Republikeinse aanhang en zijn uitdagers bij de voorverkiezingen liggen mijlenver achter in de peilingen. De algemene verkiezing is pas in november en zal spannend worden, maar ook in de peilingen waarin Trump het tegen Biden opneemt, ligt Trump gemiddeld iets voor.

Trump heeft al vergaande plannen voor als hij weer president is. Onder meer zegt hij dat hij meer massadeportatie van illegale migranten wil, een nieuw inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden, belastingvoordelen en regelvermindering voor fossiele-energiebedrijven en de doodstraf voor drugshandelaars. De meeste Republikeinen zullen zijn beleid steunen, maar zeker de meer radicale plannen worden mogelijk door het Congres of het Hooggerechtshof tegengehouden.

NAVO-exit?

Waar Europa vooral rekening mee moet houden, is Trumps voornemen om uit de NAVO te stappen, of zich in elk geval niet meer hard te willen maken voor het principe van de gemeenschappelijke verdediging: artikel 5 van het NAVO-handvest. De vrees is dat Europa er alleen voor komt te staan bij de verdediging van Oekraïne en Oost-Europa tegen Russische agressie.

"De denkwijze 'het komt wel goed, hij meent het toch niet', is de slechtst denkbare reactie", zegt Jeremy Shapiro (European Council on Foreign Relations), expert in Atlantische betrekkingen. "De Europeanen hebben de verantwoordelijkheid om naar wereldleiders te luisteren, of dat nou Vladimir Poetin is of Donald Trump. En om ze serieus te nemen, ook als ze dingen zeggen die je liever niet hoort."