Vrouw van in de 90 onder puin vandaan gered in Japan

In Japan hebben reddingswerkers een week na de zware aardbeving die het westen van Japan trof een vrouw levend onder het puin van een huis vandaan gehaald. De ruim 90-jarige vrouw werd gevonden in de havenstad Suzu, meldt persbureau Kyodo. Suzu, een plaats van zo'n 17.000 inwoners, is een van de zwaarst getroffen steden.

De aardbeving met een kracht van 7,6 veroorzaakte een grote ravage op het Noto-schiereiland, aan de Japanse westkust. Volgens Kyodo is het dodental opgelopen tot 126. Meer dan tweehonderd mensen zijn nog vermist.

In het gebied wordt nog altijd gezocht naar overlevenden, maar winterse omstandigheden bemoeilijken het reddingswerk. Ook zijn er nog steeds naschokken. Schade aan wegen hinderen de levering van hulpgoederen aan de circa 30.000 mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt of ontvlucht.