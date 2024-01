In Vlaardingen is een man zwaargewond geraakt door een schietpartij. De politie heeft direct een verdachte aangehouden. Daarbij is gericht geschoten op de verdachte, maar die werd niet geraakt meldt de politie op X.

Agenten losten eerst een waarschuwingsschot. Toen dat geen effect had schoten ze gericht.

De gewonde man is met hulp van de brandweer uit een woning getakeld en naar het ziekenhuis gebracht.