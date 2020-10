Kelderman kijkt uit naar slotweek Giro: 'Gaat met minuten gesmeten worden'

Tuurlijk, het was jammer dat hij de roze trui net niet te pakken had gekregen en ook het missen van de dagzege vormde een klein smetje op de dag, maar Wilco Kelderman was vooral trots op wat hij en zijn ploeggenoten van Sunweb gepresteerd hadden op de vijftiende dag van de Giro. "Het was echt niet normaal vandaag. We hebben de hele dag gereden en iedereen was super."

Het sleurwerk van zijn ploeggenoten op met name de slotklim deed rozetruidrager João Almeida bijna de das om. Van de 50 seconden voorsprong op Kelderman die hij bij de start nog koesterde, hield de 22-jarige Portugees er aan het einde van de rit nog 15 over.

"Iedereen in de ploeg deed zijn werk in de klim", had Kelderman gezien. "Vooral Jai (Hindley, red) was supersterk. Ik hoorde in mijn oortje dat Almeida aan het breken was. Het was helaas niet genoeg om het roze te pakken, maar als je ziet wat voor koers we rijden, dan doen we het gewoon super."

Verbaasd

Dat kon de geattaqueerde Almeida, die bekende heel diep te zijn gegaan om de schade te beperken, alleen maar beamen. "Ik was wel verbaasd over de kracht van Sunweb. Ik moet ze feliciteren, ze hebben dit succes verdiend. Ik voelde mij prima vandaag, maar er waren een paar sterkere renners."