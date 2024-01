Boeings Alaska Airlines toch weer aan de grond vanwege extra inspecties

Alaska Airlines houdt opnieuw alle 65 Boeing 737 Max 9-vliegtuigen aan de grond. Eerder had de luchtvaartmaatschappij ongeveer een kwart van de Max 9-vliegtuigen na grondige inspecties weer in gebruik genomen. In afwachting van mogelijke extra onderhoudswerkzaamheden blijven de toestellen nu toch weer aan de grond.

Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest vrijdag een noodlanding maken, nadat het ongeveer 35 minuten na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Niemand raakte daarbij gewond.

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft daarna bevolen dat een deel van de 737 Max 9-vliegtuigen aan de grond moet blijven. Het gaat om de toestellen op Amerikaans grondgebied en om toestellen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

De FAA heeft nu een richtlijn uitgevaardigd waarin alle luchtvaartmaatschappijen nog enkele specifieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren voordat het vliegtuig weer in gebruik mag worden genomen. Dit proces zal meer tijd in beslag nemen. Alaska Airlines verwacht dat er pas weer midden volgende week met de toestellen gevlogen kan worden.

De Europese luchtvaarttoezichthouder EASA heeft de Max 9-richtlijn overgenomen van de Amerikaanse FAA, maar zegt dat op het ogenblik geen enkele Europese luchtvaartmaatschappij een 737 Max 9 in gebruik heeft.