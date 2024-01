Charles Michel stopt als voorzitter Europese Raad

Charles Michel stopt later dit jaar als voorzitter van de Europese Raad. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden van zijn partij de Mouvement Réformateur (MR) en daarna plaatsnemen in het Europees Parlement. Dat zegt hij in een interview in De Standaard.

Hij zegt die functie niet te kunnen combineren met zijn werk als voorzitter van de Europese Raad, het overleg van de 27 EU-regeringsleiders.

Michel is sinds midden 2019 voorzitter van de Europese Raad en is bezig aan zijn tweede ambtstermijn die eigenlijk nog tot het einde van dit jaar doorloopt.

In het interview zegt Michel dat dat de Europese Raad er rekening mee moet houden dat er eind juni of begin juli een opvolger voor hem moet zijn gevonden. De nieuwe voorzitter zal gekozen worden tijdens een stemming in de Europese Raad.