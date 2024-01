Voortvluchtigen gepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij bestorming Capitool

In Florida zijn drie Amerikanen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool. Het is vandaag precies drie jaar geleden dat het Capitool werd bestormd door aanhangers van president Donald Trump.

De drie wisten dat ze werden gezocht door de politie. Ze worden er onder meer van verdacht met geweld het Capitool binnen te hebben getreden en Capitool-beveiligers te hebben aangevallen.

Beloning

Het gaat om een 24-jarige man, zijn 33-jarige zus en een 27-jarige man. De FBI had voor tips over de verblijfplaats van de 24-jarige man een beloning van 30.000 dollar uitgeloofd. Volgens de FBI was hij mogelijk gewapend en gevaarlijk.

De 24-jarige man verschool zich na de bestorming van het Capitool en werd nu pas gevonden. De andere twee werden in 2021 al opgepakt, maar vluchtten toen ze op borgtocht vrijkwamen.

Opgepakt

Sinds de bestorming zijn meer dan 1200 mensen opgepakt. Meer dan 700 van hen hebben schuld bekend voor verschillende zaken, 139 anderen werden veroordeeld zonder schuld bekend te hebben, meldt justitie. De hoogste straf die tot nu toe is opgelegd is voor zover bekend 22 jaar.

Ook Trump moet vanwege de bestorming nog voor de rechter verschijnen, in een zaak rond het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith. Het proces staat voor begin maart gepland, midden in de campagnetijd, en draait om ondermijning van de verkiezingsuitslag.