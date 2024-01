Defensie gaat vandaag door met herstellen doorgebroken dam in Maastricht

Door het plaatsen van de zware stenen neemt de stroomsnelheid af in het nabijgelegen gebied, waar een tijdelijke dam wordt aangelegd. Terwijl de helikopters bezig waren, waren wegen in de buurt afgesloten voor verkeer. In het gebied zijn sinds vrijdag 25 militairen aanwezig die helpen met het herstel van de dam, de bouw van een tijdelijke dam en bij het opzetten van een veerverbinding.

Het waterpeil in de Maas steeg de afgelopen dagen fors door langdurige regen in Frankrijk en de Belgische Ardennen. Het veroorzaakte onder meer een damdoorbraak en een woonboot raakte op drift en raakte een brug. Die dreigde in te storten , maar dat is niet gebeurd.

Gisteren vlogen twee Chinook-helikopters van defensie vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar Maastricht om daar met zakken stenen die ieder 4000 kilo wegen de dam deels te dichten. Ook vandaag worden de helikopters weer ingezet. In het gebied geldt een noodverordening. Alleen hulpdiensten mogen in het gebied aanwezig zijn.

Hoewel de waterstand op veel plekken in Nederland weer daalt, is er ook op andere plekken in het land nog altijd overlast. Zo is er op de A73 van Maasbracht richting Nijmegen verkeershinder omdat een oprit is ondergelopen.

Ook in onder meer het Markermeer en het IJsselmeer is nog sprake van een verhoogde waterstand. Het leidde er onder meer toe dat een aan de KNRM gelieerd reddingsstation in het Noord-Hollandse dorp Warder niet meer gebruikt kon worden.

De waterstand in de Rijn stijgt de komende dagen nog, meldde Rijkswaterstaat vrijdag. Het water in de Maas zal juist dalen.