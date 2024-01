Nederlandse waterpolosters naar kwartfinales EK na winst in eerste echte test

Nederland liet zich niet gek maken en herstelde zich goed. Het eerste kwart werd uiteindelijk overtuigend gewonnen met 4-1. Daarna leek Iris Wolves de wedstrijd al vroeg in het slot te gooien met de vijfde Oranje-treffer, maar Hongarije veranderde van tactiek. Er werd meer van afstand geschoten en dat had succes. Zo stond het bij rust 5-4.

Hongarije maakte vervolgens de 11-10, tot de VAR ingreep. Het schot van Keuning bleek toch over de doellijn en daardoor werd het 12-9, in plaats van 11-10. Een klein gelukje.

EK waterpolo live bij de NOS

Het EK waterpolo voor vrouwen vindt van 5 tot en met 13 januari plaats in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion in Eindhoven. De wedstrijden van Oranje zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Nederland speelt zondag in de groepsfase nog tegen Griekenland (zondag om 18.30 uur). Daarna volgt dinsdag de kwartfinale.