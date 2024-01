Kind van 9 in België opgesloten in kleine kamer, moeder en stiefvader opgepakt

In Marcinelle, een deelgemeente van Charleroi in België, is deze week een kind van 9 gevonden in een smalle donkere ruimte van een huis. Dat heeft de Belgische justitie bevestigd aan de VRT. De moeder en stiefvader zijn gearresteerd. De politie kwam in actie nadat er door iemand aangifte was gedaan.

Volgens het parket van Charleroi zat het kind in een kamer waarvan de beschikbare ruimte fors verkleind was, tot 2 vierkante meter oppervlakte. In een verklaring tegenover de VRT zegt justitie: "Het kind was er weken, zelfs maanden opgesloten in het duister. Het kind mocht enkel de ruimte verlaten om enkele boterhammen te eten. De 9-jarige vertoont geen tekenen van ondervoeding of verwondingen veroorzaakt door fysiek geweld."

Er volgt nog een grondiger onderzoek om te kijken hoe het met het kind gaat. De moeder en stiefvader zijn aangehouden voor onder meer vrijheidsberoving en de onmenselijke en onterende behandeling van een kind.