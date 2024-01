Hoe een Ierse brouwerij ’s werelds oudste alcoholische drank nieuw leven inblaast

Zorgvuldig licht de Ierse brouwer Denis Dempsey het deksel van een groot, blauw vat. Het is tot de rand toe gevuld met geurige honing. Donkerbruin van kleur en zo dik als appelstroop.

"Dit is Spaanse boshoning", legt Dempsey uit. "In Ierland hebben we niet zoveel honing, want het regent en waait vaak. Honingbijen houden niet van wind en nattigheid. Bovendien is in Ierland veel van de natuurlijke leefomgeving voor bijen verdwenen door ontbossing."

Tegen een wand van zijn brouwerij staan zeven roestvrijstalen vaten met een inhoud van duizenden liters. Hierin vindt het productieproces plaats. Meng 300 kilo honing met 700 liter water en voeg er wat gist aan toe. Laat het een paar weken rijpen en voilà, je hebt 's werelds oudste alcoholische drank: 'meade'.

Meade (in het Nederlands mede) bestaat al duizenden jaren en werd over de hele wereld gedronken. Wetenschappers hebben sporen van deze honingdrank gevonden in 8000 jaar oud aardewerk uit China.

Dorstige jager-verzamelaars

Het was waarschijnlijk de allereerste alcoholische drank die mensen dronken, simpelweg omdat het voorkwam in de natuur. Dempsey: "In wilde bijenkorven die natregenden, mengde water zich met honing en natuurlijke gist. Zo begon het spontaan te fermenteren. Dorstige jager-verzamelaars moeten dit zijn tegengekomen."

In Ierland maakten ze waarschijnlijk voor het eerst kennis met meade met de komst van het christendom. Monniken kenden de techniek van zowel het bijenhouden als het maken van alcohol. Omdat honing zo kostbaar was, was het vooral een drank van de elite. Na de Middeleeuwen, toen het goedkopere suiker meer en meer honing verving als belangrijkste zoetstof, raakte het langzaam uit gebruik in Europa.