Utrecht maakt het niet af in Groningen, Robben viert rentree

FC Groningen en FC Utrecht zijn niet verder gekomen dan 0-0. Vooral de bezoekers uit de Domstad zullen het gelijkspel als puntenverlies beschouwen, gezien het flinke aantal kansen dat het elftal van trainer John van den Brom wist te scheppen. Bij Groningen was er vooral een opgewekte stemming vanwege de rentree van Arjen Robben.

Bij FC Groningen zat Robben voor het eerst weer op de bank, nadat hij op 13 september in de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen PSV, met een liesblessure het veld had moeten verlaten.

Bij FC Utrecht maakte doelman en jeugdinternational Thijmen Nijhuis zijn eredivisiedebuut als vervanger van Maarten Paes, die nog herstellende is van het coronavirus. Ook de Franse aankoop Moussa Sylla debuteerde bij de club uit de Domstad omdat Mimoun Mahi en Adrian Dalmau niet fit zijn.

Grote kans

De eerste grote kans van de wedstrijd ontstond na dertien minuten, toen Simon Gustafson door Gyrano Kerk werd weggestuurd, maar de Zweed niet koelbloedig genoeg was tegenover Groningen-keeper Sergio Padt.

Daarna was het vooral Groningen dat aanspraak op een treffer maakte, al creëerde de thuisploeg geen echt grote mogelijkheden. Ramon Lundqvist kopte van dichtbij over en ook Ahmed El Messaoudi was twee keer kansrijk.

Utrecht maakt het niet af

Na rust veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet. Er werden aan beide kanten speldenprikken uitgedeeld. Utrecht zag een doelpunt van Sylla worden afgekeurd omdat Django Warmerdam buitenspel stond.

Sander van der Streek verzuimde vervolgens met twee kansen in één minuut om Utrecht aan de leiding te brengen, ook omdat Groningen-doelman Padt opnieuw twee keer sterk redding bracht.

In slotkwartier hoopte Groningen met de ingevallen Robben, die voor zijn invalbeurt uitgebreid de tijd nam om zijn been in te tapen, op meer vuur. Dat leidde echter niet tot het gewenste effect voor de thuisclub.

Robben trok vanaf de rechterkant wel een keer karakteristiek naar binnen, maar zijn verwachte schot op het doel bleef uit.