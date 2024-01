Opsteker voor bondscoach Koeman: Memphis maakt er twee in bekerduel Atlético

Memphis Depay heeft zich met zijn eerste goals sinds eind augustus, weer eens laten gelden bij Atlétcio Madrid. De aanvaller scoorde twee keer in een bekerduel bij CD Lugo en voorkwam daarmee een blamage tegen de club uit Noord-Spanje die op het derde niveau uitkomt. Memphis maakte in de tweede helft de 1-2 en 1-3. Dat was ook de eindstand.

De mannen van trainer Diego Simeone hadden het lastig: het stond na ruim een uur nog 1-1.

Memphis speelde in maart vorig jaar voor het laatst voor Oranje, tegen Gibraltar scoorde hij toen eenmaal. Het Nederlands elftal speelt op 22 maart een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland in Amsterdam.