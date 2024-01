Kobayashi wint Vierschansentournee zonder zelf één keer te winnen

In een sneeuwachtig Bischofshofen (Oostenrijk) heeft de Japanner Ryoyu Kobayashi De Vierschanzentournee gewonnen. Hij was na sprongen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen de beste, al won hij niet één van die vier wedstrijden. De laatste wedstrijd werd zaterdag gewonnen door de Oostenrijker Stefan Kraft.

Al leider klassement

Kobayashi was voor de wedstrijd zaterdag al de leider in het klassement en liet in Oostenrijk wederom zien dat hij sterk is. Hij sprong in zijn eerste poging naar 137 meter en pakte 144,1 punten. Dat was ruim een punt meer dan de Oostenrijker Stefan Kraft. De Sloveen Anze Lanisek, die in Garmisch-Partenkirchen won, kwam in de eerste sprong tot de derde plaats met 136 punten.

Met een uitstekende tweede sprong van 141 meter voerde Lanisek de druk op de Japanner en de Oostenrijker wel flink op. Maar Kraft liet zien daar niet zo van onder de indruk te zijn, hij nam met een sprong van 140 meter de leiding over.