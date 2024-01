Nederlandse vrouwen domineren 1.500 meter: Rijpma-De Jong wint, voor Groenewoud en Beune

Antoinette Rijpma-De Jong heeft bij de EK afstanden de titel op de 1.500 meter veroverd. Het podium kleurde zelfs helemaal oranje, want ook Marijke Groenewoud en Joy Beune veroverden een EK-medaille op de schaatsmijl. Regerend wereldkampioen Rijpma-De Jong en Groenewoud haalden in een direct duel het beste in elkaar naar boven. In een vol Thialf was Rijpma-De Jong, die twee jaar geleden ook al de Europese titel veroverde, uiteindelijk 0,18 seconde sneller dan Groenewoud, die het zilver pakte. Het brons was voor Nederlands kampioen Beune, die 1,54 toegaf. Favorieten Op de slotafstand van de tweede dag van de Europese kampioenschappen was de kans op een Nederlandse winnares levensgroot. Zeker omdat de grootste Europese concurrente, vicewereldkampioen Ragne Wiklund, niet van start ging. De Noorse wereldkampioene van 2021 kreeg tijdens het inrijden steeds meer last van maagklachten en meldde zich ziek af.

De reactie van Antoinette Rijpma-De Jong na de 1.500 meter bij de EK afstanden. De schaatsster veroverde de titel door landgenoten Marijke Groenewoud en Joy Beune te verslaan. - NOS

Beune, die vorige week verrassend de Nederlandse titel veroverde, zette als eerste van de favorieten een tijd neer. Ze was met 1.55,02 niet zo snel als tijdens haar gouden NK-race en moest afwachten wat die tijd waard was. Persoonlijk record Groenewoud Wereldkampioen Rijpma-De Jong en Groenewoud reden in de voorlaatste rit tegen elkaar en maakten er een spannend duel van. Groenewoud, die gisteren de Europese titel veroverde op de 3.000 meter, ging sneller van start. Rijpma-De Jong had een richtpunt, knokte zich terug en kwam in de laatste binnenbocht onderdoor. Met 1.53,48 reed ze naar de tiende tijd ooit in Thialf. Groenewoud noteerde met 1.53,66 een persoonlijk record.

